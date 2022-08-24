دوائر رسمية تقفل أبوابها... ما هو السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقفال مركز المالية في طرابلس بسبب عدم توفر مادة المازوت.

وفي الاطار عينه، كانت قد أقفلت دائرة النفوس في الضنية أبوابها منذ ساعات الصباح بسبب عدم القدرة على تأمين مادة المازوت.

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