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لبنان

دوائر رسمية تقفل أبوابها... ما هو السبب؟

Lebanon 24
24-08-2022 | 05:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقفال مركز المالية في طرابلس بسبب عدم توفر مادة المازوت.
 
وفي الاطار عينه، كانت قد أقفلت دائرة النفوس في الضنية أبوابها منذ ساعات الصباح بسبب عدم القدرة على تأمين مادة المازوت.
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دوائر رسمية

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