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لبنان

توقيف أكثر من 100 شخص في عكار... ما القصة؟

Lebanon 24
24-08-2022 | 06:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ الجيش سلسلة مداهمات في بلدة ببنين في عكار، حيث تم توقيف أكثر من 100 شخص بجرم الشروع في الهروب من لبنان بطريقة غير شرعية. 
 
وفي وقت لاحق، صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 24/ 8/ 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة ببنين ـــ عكار حوالى 113 شخصاً بينهم رجال ونساء وأطفال، من الجنسّيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، بسبب تحضيرهم لهجرة غير شرعية عبر البحر.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
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