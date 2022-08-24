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لبنان

لجنة الاقتصاد : لوضع خطة لاعادة هيكلة المصارف

Lebanon 24
24-08-2022 | 06:33
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عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال ضاهر وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي والنواب اعضاء اللجنة. 
 

وصدر عن اللجنة بعد الاجتماع البيان التالي :"استمعت اللجنة الى شرح مفصل من دولة الرئيس الشامي  حول خطة التعافي التي وضعتها الحكومة اللبنانية اضافة الى موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي ،وتطرقت  الى موضوع عدم احتواء الخطة لمسألة النمو الاقتصادي الذي يعتبر اهم ركائزها،  كما طالبت اللجنة الحكومة العمل على وضع مشاريع قوانين لمتابعة هذه الخطة وارسالها الى مجلس النواب للعمل على اقرارها، كما طالبت التحلي بالجرأة لوضع خطة لاعادة هيكلة المصارف واعادة دوران عجلة الاقتصاد".
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لبنان

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