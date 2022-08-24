تصريح لافت لوزير التربية حول الاقساط المدرسية... ماذا قال عن عدم قدرة الأهل على الدفع بالدولار؟

قال وزير التربية عباس الحلبي خلال اجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية "قبلنا سابقا، مع المدارس الخاصة بانشاء صندوق لتغطية الكلفة التشغيلية، ولكن يمنع على المدارس طرد اي تلميذ بسبب عدم قدرة الاهل على دفع المبلغ المحدد بالدولار، وعلى المدارس اعفاء ابناء كل العاملين بالقطاع العام من دفع اي مبلغ بالدولار".

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وأشار إلى أنّ "على المدارس ادراج كل المساعدات التي تتلقاها من اي مصدر خارجي او داخلي، داخل ميزانيتها، وادراج المساعدات المالية للاساتذة داخل موازنة المدرسة، وعدم تجاوز نفقات التطوير في المدارس نسبة ١٠٠٪ من ميزانية العام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠".



وأضاف الحلبي: "في حال مخالفة اي مدرسة، لدينا ادوات قانونية لاخذ اقصى العقوبات بحقها".