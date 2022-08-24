اشكال قرب أحد المستشفيات في طرابلس... اليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بالقرب من "المستشفى الاسلامي" في طرابلس تخلله اطلاق نار في الهواء الطلق من دون تسجيل اصابات.

وسريعا، تمكن مطلق النار من الفرار الى جهة مجهولة.

Advertisement

وحضرت دورية من مخابرات الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.