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لبنان

اشكال قرب أحد المستشفيات في طرابلس... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-08-2022 | 06:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بالقرب من "المستشفى الاسلامي" في طرابلس تخلله اطلاق نار في الهواء الطلق من دون تسجيل اصابات.
 
وسريعا، تمكن مطلق النار من الفرار الى جهة مجهولة.
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وحضرت دورية من مخابرات الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.
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