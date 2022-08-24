Advertisement

لبنان

بيان لنقابات المحروقات... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
24-08-2022 | 07:14
A-
A+
Doc-P-983814-637969477188995465.jpg
Doc-P-983814-637969477188995465.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد قبل ظهر اليوم اجتماع موسع لنقابات المحروقات في "فندق كونفورت" في الحازمية، في حضور امين سر نقابة اصحاب المحطات حسن جعفر، امين سر نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ماهر سليم، ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وحشد من اصحاب المحطات والصهاريج والموزعين، للبحث في ما آلت اليه اوضاع القطاع وتأثيراته السلبية على المحطات والصهاريج.
Advertisement

واصدر المجتمعون بيانا، طالبوا فيه "وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط برفع نسبة الجعالة على اساس الدولار الاميركي بشكل منصف لكي يكون لدينا القدرة على الاستمرار"، واوضحوا ان "موضوع صدور جدول تركيب الاسعار اصبح يشكل مشكلة لنا بسبب التأخير في الصدور صباح كل يوم، مما يؤدي الى تأخير عملية تسليم المحروقات الى المحطات وبالتالي الى حصول مشاكل مع الزبائن".

كما طالبوا بـ"ايجاد صيغة في جدول تركيب الاسعار لحماية المحطات من تقلبات الاسعار العالمية وفرق سعر الدولار المحلي. كل ذلك وغيره من مشاكل يومية نتعرض لها يتحملها اصحاب المحطات يوميا. والطلب الى وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط دعوة جميع المعنيين لإيجاد الحلول الناجعة بصورة فورية لهذه المشاكل والا سوف نكون امام إجراءات سيتخذها اصحاب المحطات مرغمين".

وتمنوا على شركات المحروقات "تسليم المحطات حاجاتها من المشتقات النفطية وعدم التأخير في التسليم".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-08-24
04:30 | 2022-08-24
11:17 | 2022-08-24
10:52 | 2022-08-24
10:38 | 2022-08-24
10:33 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website