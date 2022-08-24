الجيش: إنطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس (فيديو)

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"انطلقت اليوم مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، حيث وصلت الغواصة إلى موقع الغرق وباشرت تنفيذ المهمة على بعد 6 أميال بحرية من الشاطئ".

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