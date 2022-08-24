الجيش: إنطلاق مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة طرابلس (فيديو)

انطلقت اليوم مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، حيث وصلت الغواصة إلى موقع الغرق وباشرت تنفيذ المهمة على بعد ٦ أميال بحرية من الشاطئ.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/4coX0sJBcP pic.twitter.com/byInhfCtPs
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 24, 2022
انطلقت اليوم مهمة البحث عن المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس، حيث وصلت الغواصة إلى موقع الغرق وباشرت تنفيذ المهمة على بعد ٦ أميال بحرية من الشاطئ.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/4coX0sJBcP pic.twitter.com/byInhfCtPs