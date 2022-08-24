هل من أزمة بنزين؟

قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا "رفضنا قرار الإضراب الذي طالبت به بعض الشركات التي لا تُسلّم المحروقات إلى المحطات، ونُطالب بإصدار جدول التسعير باكراً".



وأضاف أبو شقرا في حديثٍ للـ"أم تي في": "لن نبقى ساكتين، وهناك وجع لدى المحطات والموزّعين، وفي الوقت الحاضر لا أزمة بنزين إنّما هناك شحّ، ونعمل على حلّ الموضوع، وعلى وزارة الطاقة التدخل للمعالجة، وكلّنا في خندق واحد".

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