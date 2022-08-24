في صيدا... اغلاق بعض المحال بالشمع الأحمر

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اغلاق عدد من المحلات في صيدا وعبرا بالشمع الأحمر ، بسبب عدم التزامها وضع الأسعار على السلع وعدم تجديدها اقامات عمالها من غير اللبنانيين.

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