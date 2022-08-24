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لبنان

في صيدا... اغلاق بعض المحال بالشمع الأحمر

Lebanon 24
24-08-2022 | 07:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اغلاق عدد من المحلات في صيدا وعبرا بالشمع الأحمر ، بسبب عدم التزامها وضع الأسعار على السلع وعدم تجديدها اقامات عمالها من غير اللبنانيين. 
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شمع الاحمر

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