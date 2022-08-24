Advertisement

لبنان

قلم نفوس أقفل أبوابه أمام المواطنين... ما السبب؟ (صورة)

Lebanon 24
24-08-2022 | 08:01
A-
A+
Doc-P-983824-637969502595165082.jpg
Doc-P-983824-637969502595165082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقفل قلم نفوس سير – الضنّية أبوابه، اليوم، أمام المواطنين بسبب إنقطاع مادة المازوت عن المولّد الذي يغذي المبنى، ونفادها من الخزانات، وبالتالي توقف معاملات المواطنين إلى حين تأمين المازوت.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
قلم نفوس سير - الضنية خارج الخدمة اليوم لهذا السبب!
lebanon 24
24/08/2022 18:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح في حادث سير في سير الضنية.. اليكم التفاصيل!
lebanon 24
24/08/2022 18:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية سير الضنية: مهمة الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة
lebanon 24
24/08/2022 18:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
خضر تفقد قلم نفوس بعلبك وجمعية تكفلت تزويده بالطاقة الشمسية
lebanon 24
24/08/2022 18:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24

قلم نفوس

سير الضنية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-08-24
04:30 | 2022-08-24
11:17 | 2022-08-24
10:52 | 2022-08-24
10:38 | 2022-08-24
10:33 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website