قلم نفوس أقفل أبوابه أمام المواطنين... ما السبب؟ (صورة)

أقفل قلم نفوس سير – الضنّية أبوابه، اليوم، أمام المواطنين بسبب إنقطاع مادة المازوت عن المولّد الذي يغذي المبنى، ونفادها من الخزانات، وبالتالي توقف معاملات المواطنين إلى حين تأمين المازوت.

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