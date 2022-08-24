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لبنان

ماذا قال وزير الشؤون الإجتماعيّة عن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين؟

Lebanon 24
24-08-2022 | 08:07
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اعلن وزير الشؤون الإجتماعية  في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور الحجار في بيان، "بعد علمنا بوجود نية لإنشاء مخيم للنازحين السوريين في منطقة الصرفند ملاصق لمشروع القاسمية، دون التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، نؤكد بأن هذا الأمر غير مقبول كونه يشكل إنتهاكا لسيادة الدولة اللبنانية كما يلحق ضررا بالموارد المائية في المنطقة ويشكل خطرا على البيئة ويعرض النازحين السوريين لمخاطر الفيضانات وإحتمال الإخلاء. كما نذكر الجهات المعنية بضرورة التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات في أي شأن يتعلق بالنازحين علما أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، وكل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية".
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