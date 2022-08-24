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لبنان

ماذا يجري للأهالي في المناطق المحيطة بمرفأ بيروت؟

Lebanon 24
24-08-2022 | 08:28
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أفادت الـ"أم تي في"، أنّ أهالي المناطق المحيطة بمرفأ بيروت، يُناشدون المعنيين بإخماد الحريق، بسبب تعرّض بعضهم لحالات إختناق وغثيان.
 
 
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