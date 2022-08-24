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لبنان

انذارات ومحاضر ضبط في طرابلس... ما الذي يجري؟

Lebanon 24
24-08-2022 | 08:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام  عناصر من شرطة بلدية طرابلس بجولة على العربات المنتشرة في منطقة بولفار طرابلس والتي يشغلها عمال اجانب.
 
وتم توجيه انذارات شفهية لاصحاب هذه العربات وتبليغهم بضرورة ازالتها على الفور تحت طائلة الحجز وتسطير محاضر ضبط بحقهم.
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وتأتي هذه الاجراءات استكمالا للحملة التي تقوم بها قيادة الشرطة من اجل الحفاظ على شكل مدينة طرابلس السياحي والإنمائي.
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