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لبنان

كميات كبيرة من "الكوكايين" كادت تنتشر في لبنان... اليكم ما حصل

Lebanon 24
24-08-2022 | 09:52
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة
البلاغ التالي:
  في الساعة 12،30 من تاريخ 21/8/2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بثلاثة أشخاص على متن "فان" لنقل الرّكاب، يتّجه من البقاع إلى بيروت، وهم اللبنانيّون:
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- م. د. (مواليد عام 1960)
- ب. ي. (مواليد عام 1989)
- م. ر. (مواليد عام 1995)
بتفتيشهم والآليّة، عُثر على حوالى /6/ كلغ. من مادّتي الكوكايين وباز الكوكايين موضّبة في أظرفة ورقية وعلب و "طبّات" بلاستيكية، ومعدّة للترويج.
   أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في البقاع للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
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