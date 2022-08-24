كميات كبيرة من "الكوكايين" كادت تنتشر في لبنان... اليكم ما حصل

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــةالبلاغ التالي:في الساعة 12،30 من تاريخ 21/8/2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بثلاثة أشخاص على متن "فان" لنقل الرّكاب، يتّجه من البقاع إلى بيروت، وهم اللبنانيّون:م. د. (مواليد عام 1960)ب. ي. (مواليد عام 1989)م. ر. (مواليد عام 1995)بتفتيشهم والآليّة، عُثر على حوالى /6/ كلغ. من مادّتي الكوكايين وباز الكوكايين موضّبة في أظرفة ورقية وعلب و "طبّات" بلاستيكية، ومعدّة للترويج.أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في البقاع للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.