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لبنان

إنقاذ شابين أحدهما سقط في جبال الاربعين والآخر في بركة مياه في جرد الاجاص

Lebanon 24
24-08-2022 | 09:46
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عملت فرق الانقاذ الجبلي التابعة لجهاز الطوارئ والاغاثة، بالتعاون مع شبان من منطقة الضنية، على انقاذ شاب سقط أثناء عمله في مجال المساحة في جبال الاربعين من على مرتفع ما ادى الى اصابته برضوض مختلفة. وقد تم نقله الى المستشفى الحكومي في طرابلس لتلقي العلاج.
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كما عمل فريق انقاذ جبلي آخر على اسعاف شاب سقط في بركة مياه في منطقة جرد الاجاص تم نقله إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي لتلقي العلاج.
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