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لبنان

اشكالات متنقلة في طرابلس... هذه تفاصيلها

Lebanon 24
24-08-2022 | 10:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع مجموعة اشكالات في أكثر من منطقة في مدينة طرابلس.
 
وفي التفاصيل، شهدت منطقة التبانة اشكالا مسلحا بين عدد من الشبان أدى الى اصابة المدعو " خ.د"، الذي نقل الى أحد مستشفيات المدينة وهو في حالة خطرة.
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كما وقع اشكال بين عدد من الشبان من آلـ "ي" واخرين من آلـ "ن" في منطقة القبة على خلفية تركيب عدد من الواح الطاقة الشمسية على اسطح المبنى القاطنين فيه.

و تطور الاشكال، الى تضارب بالايدي ليقوم بعدها المدعو "ع.ي" بمحاولة اطلاق نار من مسدس حربي الا ان مجموعة من الاهالي قاموا بمنعه وتطويق الاشكال. 
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