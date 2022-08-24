اشكالات متنقلة في طرابلس... هذه تفاصيلها

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع مجموعة اشكالات في أكثر من منطقة في مدينة طرابلس.

وفي التفاصيل، شهدت منطقة التبانة اشكالا مسلحا بين عدد من الشبان أدى الى اصابة المدعو " خ.د"، الذي نقل الى أحد مستشفيات المدينة وهو في حالة خطرة.

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كما وقع اشكال بين عدد من الشبان من آلـ "ي" واخرين من آلـ "ن" في منطقة القبة على خلفية تركيب عدد من الواح الطاقة الشمسية على اسطح المبنى القاطنين فيه.



و تطور الاشكال، الى تضارب بالايدي ليقوم بعدها المدعو "ع.ي" بمحاولة اطلاق نار من مسدس حربي الا ان مجموعة من الاهالي قاموا بمنعه وتطويق الاشكال.