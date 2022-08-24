مارية غادرت منزل والدتها منذ 3 أيّام ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- مارية ظروف (من مواليد عام 2004، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 21-8-٢٠٢٢، منزل والدتها، الكائن في محلّة أبي سمراء- طرابلس، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة أبي سمراء في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 434834- 06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.