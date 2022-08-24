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لبنان
كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
Lebanon 24
24-08-2022
|
10:33
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أعلن مصرف لبنان في بيان، أن "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 26 مليون دولار أميركي بمعدل 27200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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وأضاف أنّ "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
لبنان
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