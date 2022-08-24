العماد عون استقبل قائد القوات الخاصة المشتركة الأميركية

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد القوات الخاصة المشتركة الأميركية Brigadier General Claude Tudor على رأس وفد مرافق وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.كما واستقبل سفير كازاخستان الجديد في لبنان Rasul JUMALY في زيارة تعارف يرافقه الملحق العسكري الكازاخستاني العقيد Kanat AUBAKIROV في زيارة وداعية، قدَّم خلالها خلفه المقدم Armanbek DYUSSEKEYEV.