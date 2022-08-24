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لبنان

بهدف السرقة... مسلحون أطلقوا النار باتجاه سيارة سوري على طريق بعلبك - شعث وهذه النتيجة

Lebanon 24
24-08-2022 | 11:17
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أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع BMW لون بني، على اعتراض سيارة يستقلها السوري ع. ح، وإطلاق النار باتجاهه في محاولة سلب على طريق بعلبك - شعث في محلة عدوس، إلا انه تمكن من الفرار، رغم إصابة سيارته بعدة طلقات نارية.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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