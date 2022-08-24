رسالة مفتوحة الى عثمان طالبت بالاهتمام بأوضاع المتقاعدين والاستماع الى مطالبهم الحياتية

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وجهت عضو لجنة متابعة حقوق المتقاعدين العسكريين ميسم حمزة رسالة مفتوحة الى الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، أشارت فيها الى أن "المتقاعدين العسكريين خدموا الوطن بأرواحهم واعطوه عمرهم وهم صمام الامان للوطن لا يستحقون ان يعاملوا كما يعاملون اليوم، ولا ان تقفل الابواب بوجههم وهم صمام الامان للوطن".وقالت: "سيادة اللواء، هل تعلم بأن بيوت العسكريين دون كهرباء وماء وحتى طعام محترم، اولادهم وعائلتهم وهم دون استشفاء، واقساط دراسة اولادهم اصبحت حلما، ويعيشون دون معدل الفقر وحتى اجور منازلهم اصبحوا عاجزين عن تأمينها. رسالتي اليوم مفتوحة اليك، وانا من لجنة متابعة حقوق متقاعدي قوى الامن الداخلي، انا أطلب اليك باسمي وباسم كل من خدموا الوطن بضمير، الى اللقاء بنا والاستماع الينا. ندعوك الى استلام قضية الطبابة والاستشفاء، ولتكن اولوية عملك كقائد وطني حامل راية الدفاع عن هذا السلك العسكري وحتى لو لم تكن طبابة واستشفاء كامل ابسط الامور فلتصل الى 70%".