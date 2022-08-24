تمهيداً لسحب "زورق الموت".. إليكم ما عثر عليه الجيش أثناء البحث

أفادت قيادة الجيش أنّه "أثناء تنفيذ الغواصة مهمة البحث عن المركب ضمن بقعة الغرق، عثر طاقمها على قطعتي ثياب مهترئتين، فتم انتشالهما، على أن تستكمل الغواصة عملها في وقت لاحق".



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