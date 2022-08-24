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لبنان

بو حبيب التقى سفير الصين والقائم بالأعمال الروسي وبحث بالتجديد لقوات اليونيفيل

Lebanon 24
24-08-2022 | 11:36
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بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب مع كل من سفير الصين تشيان مينجيان والقائم بالأعمال الروسي مكسيم رومانوف، في موضوع  التجديد  لقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفيل ) خصوصا بند تقديم مساعدة للجيش بقيمة مليون دولار أميركي مقتطعة من الموازنة السنوية لليونيفيل.
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وتمنى الوزير بوحبيب على الجانبين الروسي والصيني دعم تجديد هذا البند لمدّة عام، مؤكداً حسن العلاقات الثنائية بين لبنان والصين وروسيا، واستمرار التعاون والتنسيق في المحافل والمنظمات الدولية وسائر القضايا ذات المصلحة المشتركة.
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