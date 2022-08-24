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لبنان

امرأة تعنّف والدتها المسنّة.. وقوى الأمن تتحرك

Lebanon 24
24-08-2022 | 12:21
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أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر" ما يلي: 
 
"تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يُظهر امرأة تعنّف سيدة مسنّة. نتيجة المتابعة، تم توجيه دورية إلى حيث حصول الحادثة وتبين أن المعنفة هي والدة الإمرأة المذكورة وهي تعاني من مرض الزهايمر. 
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تم استماع إفادة الإبنة وصرحت أن والدتها تقوم بأعمال محرجة وغير مسؤولة تشكل خطراً على حياتها، وقد تركت رهن التحقيق. 
 
كما تم استماع إفادة إبن السيدة المسنّة وتعهد برعاية والدته وإعادتها إلى منزلها وتأمين ممرضة لها لرعايتها بشكل دائم، وقد ترك رهن التحقيق بناء على إشارة القضاء المختص. والتحقيق جارٍ". 
 
 
 
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