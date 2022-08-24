26
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مهمة إنقاذية بطولية جديدة للدفاع المدني... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
24-08-2022
|
12:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد استمرار عمليات البحث عن شاب في السابعة والعشرين من العمر منذ الساعة ١٣،٠٠ من بعد ظهر اليوم ولغاية الساعة ٦،٠٠ تمكن الدفاع المدني من العثور عليه على بعد ميلين ونصف مقابل شاطئ القاسمية ونقله الى مستشفى حيرام لتلقي العلاج اللازم.
Advertisement
وفي التفاصيل، ورد بلاغ الى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني يفيد عن فقدان شاب كان على متن حسكة (كياك) وقد جرفته الأمواج العاتية الى مسافة بعيدة.
على الفور توجهت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني الى الموقع وباشرت تنفيذ عمليات المسح البحري الشامل الى أن عثرت عليه وقد كان بحال سيئة كونه لا يتقن السباحة جيداً.
وعند الميناء تم تسليمه الى سيارة اسعاف تابعة لمركز الدفاع المدني البري فتولت نقله إلى مستشفى حيرام لتلقي العلاج اللازم .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما تزوجت للمرة الثانية.. مذيعة الـ MTV السابقة لم تكشف عن هوية عريسها! (صورة)
Lebanon 24
بعدما تزوجت للمرة الثانية.. مذيعة الـ MTV السابقة لم تكشف عن هوية عريسها! (صورة)
02:30 | 2022-08-24
24/08/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصان "يدخلان التاريخ" بسبب "نصرالله".. من هُما؟
Lebanon 24
شخصان "يدخلان التاريخ" بسبب "نصرالله".. من هُما؟
03:30 | 2022-08-24
24/08/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين.. هذا ما سيجري عند الـ12 ظهراً
Lebanon 24
بشأن البنزين.. هذا ما سيجري عند الـ12 ظهراً
02:25 | 2022-08-24
24/08/2022 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُثير الجدل.. ظهرت وهي تلتقط سيلفي بمايوه مُثير! (صورة)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُثير الجدل.. ظهرت وهي تلتقط سيلفي بمايوه مُثير! (صورة)
04:29 | 2022-08-24
24/08/2022 04:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت داخل سيارتها الفارهة.. أنابيلا هلال تلفت الأنظار بـ "هوت شورت" أظهر رشاقتها (صور)
Lebanon 24
ظهرت داخل سيارتها الفارهة.. أنابيلا هلال تلفت الأنظار بـ "هوت شورت" أظهر رشاقتها (صور)
02:06 | 2022-08-24
24/08/2022 02:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:42 | 2022-08-24
آلاف الشباب تستعدّ للهجرة
17:35 | 2022-08-24
نصيحة
16:12 | 2022-08-24
نقابة موظفي شركتي ألفا وتاتش تعلن الإضراب حتى تحقيق هذا الأمر
15:55 | 2022-08-24
حريق في منطقة بحنين - المنية بالقرب من المنازل السكنية
15:17 | 2022-08-24
بعدما أطلق النار في مدرسة في المرج... دورية من أمن الدولة توقفه
14:46 | 2022-08-24
مقدمات نشرات الأخبار
فيديو
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
07:55 | 2022-08-23
25/08/2022 03:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
08:00 | 2022-08-22
25/08/2022 03:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
25/08/2022 03:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact