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لبنان

مهمة إنقاذية بطولية جديدة للدفاع المدني... هذه تفاصيلها

Lebanon 24
24-08-2022 | 12:27
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بعد استمرار عمليات البحث عن شاب في السابعة والعشرين من العمر منذ الساعة ١٣،٠٠ من بعد ظهر اليوم ولغاية الساعة ٦،٠٠ تمكن الدفاع المدني من العثور عليه على بعد ميلين ونصف مقابل شاطئ القاسمية ونقله الى مستشفى حيرام لتلقي العلاج اللازم.
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وفي التفاصيل، ورد بلاغ الى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني يفيد عن فقدان شاب كان على متن حسكة (كياك) وقد جرفته الأمواج العاتية الى مسافة بعيدة.
على الفور توجهت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني الى الموقع وباشرت تنفيذ عمليات المسح البحري الشامل الى أن عثرت عليه وقد كان بحال سيئة كونه لا يتقن السباحة جيداً.
وعند الميناء تم تسليمه الى سيارة اسعاف تابعة لمركز الدفاع المدني البري فتولت نقله إلى مستشفى حيرام لتلقي العلاج اللازم .
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