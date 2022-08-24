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لبنان

محمد سليمان: للمملكة شرفاء يحمونها في هذا الوطن لن يسمحوا بالتطاول عليها

Lebanon 24
24-08-2022 | 12:33
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غرد النائب محمد سليمان عبر حسابه على "تويتر": "مطلوب للعدالة وفار من وجهها، يهدد سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان مكانه السجن وبين المجرمين القتلة. لتوقيف كل من يعمل للفتنة ونشر الشرور وسوقه للقضاء.
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للمملكة شرفاء يحمونها في هذا الوطن لن يسمحوا بالتطاول عليها ولا على سفارتها ومواطنيها. حماها الله ورعاها"
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