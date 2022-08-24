محمد سليمان: للمملكة شرفاء يحمونها في هذا الوطن لن يسمحوا بالتطاول عليها

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غرد النائب محمد سليمان عبر حسابه على "تويتر": "مطلوب للعدالة وفار من وجهها، يهدد سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان مكانه السجن وبين المجرمين القتلة. لتوقيف كل من يعمل للفتنة ونشر الشرور وسوقه للقضاء.للمملكة شرفاء يحمونها في هذا الوطن لن يسمحوا بالتطاول عليها ولا على سفارتها ومواطنيها. حماها الله ورعاها"