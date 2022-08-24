عبدالله: الأفعال تتحدث بصوت أعلى بعيدا عن صخب بعض المستجدين

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غرد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله عبر تويتر: "بعد إثارتي لموضوع العدالة في توزيع الكهرباء المنتجة من المعامل المائية داخل مجلس ادارة كهرباء لبنان، وتكليفي بهذا الملف الحيوي والمحقّ، ومتابعة خاصة وصادقة من اللقاء الديمقراطي، بعيداً عن الشعبوية، صدر قرار وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض تتويجاً للاتفاق الذي رعاه بين مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الوطنية لنهر الليطاني بحضور مجلسي ادارة المؤسستين ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الاستاذ كمال الحايك، ومدير مصلحة الليطاني د. سامي علوية.الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، بعيداً عن صخب بعض المستجدين أو من استفاق بعد عقدين من السنين... وللحديث تتمة وبالتفاصيل".وارفق عبدالله تغريدته بقرار المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.