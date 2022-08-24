قوى الأمن: هذه هي ملابسات الحريق في إحدى الغرف المسبقة الصنع في ثكنة المقر العام للمديرية

أوضحت قوى الامن الداخلي عبر حسابها على "تويتر"، انه "يتم تناقل صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحريق في مبنى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

يهم هذه المديرية العامة ان توضح انه قرابة الساعة العاشرة من صباح اليوم، نشب حريق محدود قضى على احدى الغرف المسبقة الصنع في ثكنة المقر العام للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي - الاشرفية واقتصرت الاضرار على الماديات، وقد تم اخماد الحريق والسيطرة عليه من قبل عناصر فوج اطفاء بيروت".

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