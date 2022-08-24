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لبنان

جيش العدو بدأ بشق طريق عسكرية في تلال كفرشوبا المحتلة

Lebanon 24
24-08-2022 | 13:36
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 بدأ جيش العدو بشق طريق عسكرية خلف موقع رويسات العلم في تلال ‎كفرشوبا المحتلة في ظل تحليق طائرة من دون طيار في اجراء المنطقة. 
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