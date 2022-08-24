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لبنان

توقيف قارب على طريق العبدة البحرية معدّ للتهريب

Lebanon 24
24-08-2022 | 14:32
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تمكنت دورية من استخبارات الجيش من توقيف قارب صغير على طريق العبدة البحرية معدّ للتهريب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ووفق مصدر أمني، فإن هناك عددًا من الأشخاص كانوا على متنه حيث تمكنوا من الفرار لجهة مجهولة، وقد تم ضبط محروقات وطعام داخله كما تم حجز القارب.
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