هذه المناطق محرومة من الكهرباء

لا تزال تعاني قرى وبلدات محافظة عكّار من انقطاع تام للكهرباء دامَ أكثر من 6 أيّام على التوالي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وطالب الأهالي المعنيين ونواب عكّار وفاعليات المنطقة بضرورة متابعة الموضوع مع شركة "كهرباء لبنان" ومعالجة المشكلة في أسرعِ وقتٍ ممكن.

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