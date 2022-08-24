مقدمات نشرات الأخبار

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنانلم يأت اللقاء الذي جمع الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي في قصر بعبدا باي تطور على صعيد قرار تشكيل حكومة جديدة على ان يصار الى عقد اجتماع اخر خلال الايام المقبلة.اجتماع اليوم اقتصر على عرض للتطورات المتصلة بتأليف الحكومة الجديدة وتم بحث مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التأليف على ان يستكمل التشاور.وفي هذا الاطار يستكمل الرئيس المكلف مشاوراته مع الافرقاء السياسيين قبل الموعد القبل مع رئيس الجمهورية.والاجواء الحكومية الضبابية تحصل على مسافة اسبوع من دخول البلاد في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد.وفيما العين ترقب تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي تتصاعد وتيرة تداعيات الازمات المطلبية والاجتماعية وبلوغ تلك الأزمات مستويات شديدة السلبية تنذر بانفجارات اجتماعية ومنها الانتفاضة القضائية التي تتمثل باضراب واسع غير مسبوق ايده بدون تحفظ مجلس القضاء الأعلى في ظاهرة نادرة.كما ان ثمة مخاوف متصاعدة من تطورات سوق المحروقات بعدما برزت معالم الاتجاه الى رفع الدعم رفعا كاملا عن البنزين خصوصا بما ينذر باشتعال أسعار المشتقات النفطية كما أسعار المواد الاستهلاكية عموما ويضع البلاد برمتها امام واقع شديد الخطورة.وقد طالبت نقابات المحروقات اليوم برفع نسبة الجعالة على اساس الدولار.لكن وعلى الرغم من كل الصعوبات تبقى الفرحة عارمة بشباب لبنان فقد تأهل لبنان اليوم الى نهائيات بطولة العالم في كرة السلة لتحت ال18 سنة بفوزه الكبير على الفليبين في الدور ربع النهائي من كأس آسيا الذي يقام في ايران.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انالى مربع "اللا صلة للبحث" عادت الامور غداة المحاولة الرابعة لتأليف الحكومة وهذا ما أكدته بالوجه الشرعي البيانات التي صدرت بعد اللقاء عن بعبدا والسراي.حال المراوحة تضع الملف برمته أمام أسبوع سيكون الاخير للحسم قبل دخول البلاد في مهلة الستين يوما الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد.ووفق ما توافر من معلومات فإن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي طرح على رئيس الجمهورية ميشال عون إبقاء حكومة تصريف الأعمال مع إدخال تعديل يطال وزارتين فقط وجرى نقاش حول من يسمي الوزيرين الجديدين.في المقابل تمسك عون بتوسعة الحكومة لتصبح ثلاثينية مع اضافه ستة وزراء سياسيين وهنا ايضا برزت عقده من يسمي الوزراء المسيحيين من ضمن الستة علما ان ميقاتي لم يبدو متحمسا لهذا الطرح في الاساس.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فيللبحث صلة. هذا ما كان يردده رئيس الحكومة المكلف كلما خرج من قصر بعبدا، وذلك بتصريح علني او بطريقة غير مباشرة عبر مكتبه الاعلامي. واليوم اعلن مكتبه، ان لم يصدر عن الرئيس ميقاتي بعد زيارته بعبدا ، عبارة "سيكون للبحث صلة" بالموضوع الحكومي، فهل يعني هذا ان البحث انقطع نهائيا بين بعبدا والقصر الحكومي؟المعلومات تشير الى ان اللقاء الرابع بين عون وميقاتي لم يكن مريحا. فالمواقف على تشنجها، ونقاط الاختلاف عادت لتطغى على نقاط الالتقاء، ما اوحى ان الامور عادت خطوات الى الوراء بدلا من ان تتقدم الى الامام .فميقاتي وبعدما كان قبل مبدئيا بتوسيع الحكومة لتصبح ثلاثينية عبر اضافة ستة وزراء دولة اليها، تراجع عن قبوله، كما ان عون في المقابل لم يسلم باستبدال وزيري المهجرين والاقتصاد عصام شرف الدين وامين سلام، وهو ما يريده ميقاتي لاسباب كثيرة.كل هذا يعني ان الملف الحكومي بعد الاجتماع الرابع ، عاد الى النقطة الصفر، ما يفتح الوضع اللبناني بأسره على احتمالات كثيرة، كلها صعبة ومريرة.رئاسيا : ترقب وانتظار. لأن مصير الانتخابات الرئاسية اضحى مرتبطا باثنين : تشكيل الحكومة والترسيم .والجديد على هذا الصعيد ، ترشيح النائب ملحم رياشي الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية تحت شعار: نريد رئيسا يأتي لينقض ما يحصل لا ليكمل. فهل ترشيح جعجع بمبادرة من رياشي هو مجرد عملية جس نبض، ام ان القوات تبحث الامر جديا لرفع سقف المعركة، خصوصا ان معظم المرشحين يتحركون في الظلام وفي الغرف المغلقة ولا يعلنون ما يضمرون؟على صعيد الترسيم لا جديد، اذ ان الغموض غير الخلاق يلف الوضع. حتى مجيء اموس هوكستين لم يحدد او يعرف بعد، ما يرسم اكثر من علامة استفهام حول سرعة انجاز المفاوضات.حياتيا، المحروقات من بنزين ومازوت لا تزال تحرق اعصاب اللبنانيين وتهدر وقتهم في ظل غياب خطة واضحة لمعالجة الوضع. اما المدارس والجامعات التي اضحى دخول الطلاب والتلاميذ قريبا اليها، فانها تثير قلق الاهالي في ظل اصرار معظم المؤسسات التربوية على تقاضي قسم من القسط بالفريش دولار.فالاهالي على حق، كذلك المؤسسات التربوية، والمشكلة تكمن في الوضع الاقتصادي لأن "القلة لا تولد الا النقار"=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنارفاز فتية لبنان فتأهلوا الى نهائيات كأس العالم بكرة السلة، فيما سلة كبارهم الحكومية لا تزال خاوية، وحلولهم الاقتصادية لا تزال خيالية، ومشاكلهم السياسية لا تؤهل البلد الى اي افق في ظل ضيق الوقت والاوضاع .ولوضع زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا في وضعها الطبيعي وعدم الافراط في التأويل حول لقاء الدقائق الخمس والثلاثين الذي جمعه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فان السجال الذي تلا اللقاء حول نفي عبارة للبحث صلة، والتي نسبت الى رئيس الحكومة اثناء خروجه من القصر ونفاها مكتبه، لم تجعل للآمال صلة بامكانية تغيير السلوك ولا الواقع المأزوم .ولان الترسيم الحكومي بين الفرقاء تتداخل فيه كل الخطوط، فان الترسيم البحري وضع العدو على خط واحد: ضرورة الجواب على المقترح اللبناني بأسرع وقت ممكن، والممكن الوحيد المتاح لديهم ويعرفه قادتهم – هو اقفال هذا الملف بحسب محلليهم الذين لم يخفوا رغبة حكومية بذلك ما دام ان البديل غليان في البحر والبر والجو، بل لهيب.وفيما تصريحات الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، ومعادلاته، حاضرة على طاولة القرار العبري، فان خبراءهم السياسيين والامنيين مجمعون على ان التهديدات القادمة من الشمال تختلف عن كل سابقاتها، وقدرات حزب الله وصواريخه وطائراته المسيرة معروفة لدى الجميع. وعليه فان رغبة الجميع بحسب هؤلاء اقفال هذا الملف بحلول شهر ايلول.اما الحال في لبنان فهي انتظار جواب عاموس هوكشتاين والذي قد يكون رسالة او اتصالا وليس بالضرورة زيارة الى لبنان كما قالت مصادر متابعة للملف، مع علمه ان الوقت يضيق، اما الخيارات فواحدة: العودة بجواب يلبي وحدة الموقف اللبناني، والا فان الامور ستكون بما يفوق الخشية الصهيونية.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي فيالحدث الأبرز هذا المساء إقليمي-دولي، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده بدأت مراجعة وتقييما دقيقا للرد الأميركي على المقترح الأميركي الأخير الذي نقله منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مؤكدا أن طهران ستعلن عن وجهة نظرها بعد دراسته.من حيث الشكل، يؤكد الأعلان أن وتيرة المفاوضات متسارعة، وأن الطرفين الأساسيين المعنيين بها، أي واشنطن وطهران، مهتمان بالتوصل إلى نتيجة حاسمة في وقت قريب، وأن الأفرقاء الآخرين المعنيين، أوروبيا ودوليا، يبذلون أقصى الجهود لبلوغ الخواتيم. أما من حيث المضمون، فلا يمكن التكهن بنسبة الإيجابية إلى السلبية في إنتظار المواقف الرسمية، أو التسريبات الموثوقة، من دون أن يعني ذلك أن المنحى غير إيجابي، أو أن عقبات جديدة طرأت في الأيام الأخيرة.أما الحدث اللبناني الأبرز اليوم، وهذه الأيام، فهو اللاحدث، حيث لا تطورات بارزة تسجل، في وقت يترقب الجميع عودة محتملة للوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم، لتلمس بعض المعطيات أو النتائج.وقبل سبعة أيام من بدء المهلة الرسمية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا أحد في لبنان يشعر بأن الشغور أمر يمكن تفاديه، أقله حتى اللحظة، علما أن الجدل السياسي والدستوري مرشح للاشتعال بقوة على خلفية عدم تشكيل حكومة جديدة، ذلك أن إشكالية عدم إمكانية تسلم حكومة تصريف الاعمال الصلاحيات الرئاسية في حال الفراغ في سدة رئاسة الدولة، تهدد بتصعيد خطير، ستطال شظاياه الميثاق الوطني وفكرة العيش المشترك المؤسسة للكيان.فهل يستدرك المعطلون المحتملون لانتخاب رئيس الموقف الخطير، وهل يتنازل معرقلو تشكيل حكومة جديدة عن خلفياتهم اللامسؤولة في مقاربة هذين الاستحقاقين في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ لبنان والمنطقة والعالم؟ لا أحد يملك الجواب إلا المستقبل القريب، الذي لا يتجاوز عددا قليلا من الاسابيع والايام.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيفي العاشرة من هذا المساء, يفترض أن تعلن الولايات المتحدة موقفها من الرد الإيراني على النسخة الأوروبية النهائية لنص العودة إلى الإتفاق النووي مع إيران.واشنطن سلمت ردها إلى الأوروبيين, وهو أصبح منذ العصر في طهران, التي أعلنت أنها تدرسه بشكل دقيق, وستبلغ موقفها منه إلى المنسق الأوروبي أنريكي موري.طبيعة الرد الأميركي لم تحدد حتى الساعة, لكن المعلومات المتناقلة من العاصمتين تشير إلى أنه لن يكون سلبيا أو إيجابيا, وهو سيأتي على شكل ملاحظات على بعض الفجوات, ومردها الطلبات الجديدة التي تقدمت بها إيران, حسب ما أعلنت الخارجية الاميركية.هذا في وقت, نقلت صحيفة Wall Street Journal عن مصادر أميركية مطلعة أنه من غير المرجح أن تقبل واشنطن بالطلبات الإيرانية الجديدة, وأنها تأخذ بعين الإعتبار القلق الإسرائيلي من الإتفاق, الذي هاجمته تل أبيب صباحا, مؤكدة أنه ولو وقع, فلن يلزمها بأي شيء.على هذا الأساس, كيف سيأتي الرد الأميركي؟ والرد الإيراني عليه؟ وهل ستنتهي جولة الردود والملاحظات المتبادلة بالعودة إلى فيينا في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين, وكم ستستغرق هذه الجولة من الوقت؟ مع إحتمال إستئناف مفاوضات جديدة في فيينا قد تطول, تتزامن الإنتخابات التشريعية المبكرة في إسرئيل في الأول من تشرين الثاني المقبل, والإنتخابات النصفية للكونغرس الأميركي في الثامن من تشرين الثاني المقبل, ولا أحد يبدو مستعجلا على اتخاذ قرارات حاسمة قبل تبلور نتائج الإنتخابات.هذا في وقت يتقدم الفراغ في لبنان, ليشمل تأليف الحكومة, ومصير ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والإتفاق على خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي, وصولا إلى الفراغ الأكبر في منصب رئاسة الجمهورية.فراغ يملاه اللبنانيون, بعيدا عن سياسييهم, في محاولة لمراكمة النجاحات ولا سيما في رياضة كرة السلة.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدنجحت بحرية الجيش في إنزال الغواصة إلى عمق بحر الشمال لانتشال ما تبقى من مقبرة الملح والماء أما الإنزال الذي نفذه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على قصر بعبدا فقد جرى التصدي له بسلاح الصيغ الحديث على جبهة التعطيل وتعابير وجه ميقاتي المتجهمة لم تكن بحاجة لعدسة توثقها ولا لتصريح يشي بأن الأمور لم تعد تراوح مكانها وحسب بل عادت إلى مرحلة التأرجح بين حكومة ثلاثينية يريدها رئيس الجمهورية ضمانة باسيل لما بعد العهد وحكومة بمن حضر من أربعة وعشرين وزيرا مع التعديل .لاذ ميقاتي بالصمت بعد لقاء دام نصف ساعة فتكلم إعلام بعبدا وفي محاولة للملمة الوضع بث شائعة "للبحث صلة" ونسبها لميقاتي فنفاها الأخير. واتضح أن دخول القصر كان "زي خروجو".الصامت الأكبر حتى اليوم كان رئيس مجلس النواب نبيه بري ففي فمه ماء وهو إذ نأى بنفسه ووقف على الحياد بين السرايا وبعبدا نقل عنه قوله إن 31 تشرين لناظره قريب" وذلك ردا على سيناريو بقاء الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا بعد هذا التاريخ اختصر بري الوضع بكلمتين في وقت تطرح فيه الفرضيات والاجتهادات حول ما يمكن أن يفعله رئيس الجمهورية من سحب التكليف إلى البقاء في بعبدا بذريعة عدم جواز تركيب الفراغ على الفراغ وهو ما رأى فيه كثيرون تهويلا وحربا نفسية على ميقاتي.فرئيس الجمهورية ومن ورائه رئيس التيار ما بعد استحقاق تشرين لن يكون بالنسبة لهما كما قبله وبقاء عون دقيقة واحدة بعد انتهاء ولايته تعد اغتصابا للسلطة أما باسيل فسيعود إلى حجمه رئيسا لتيار فقد وزنه الشعبي وتمثيله الانتخابي ويتكىء على أكثرية استحصل عليها بأصوات تفضيلية من خارج العباءة المسيحية وسيسجل له التاريخ أنه أسقط الرئاسة الأولى من مرتبة الشرف وأفرغ العهد القوي من محتواه.وتكونت لدى اللبنانيين قناعة أن البلاد يمكن أن تسير بلا رئيس وربما يأتي يوم ويقول فيه رئيس الجمهورية " جبران ما خلاني" فهل يعي المسيحيون والموارنة تحديدا ماذا هم فاعلون؟ إنهم يدرون ماذا يفعلون فلا تغفر لهم يا أبتاه.ومن باب الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات كان واجبا على رئيس تيار الكرامة الرد وقطع طريق معراب - بعبدا بالقول : إسمع يا جعجع رئاسة الجمهورية لن يصل إليها عميل إسرائيلي ولا حتى صديق لعميل إسرائيلي ولا حتى صديق صديق عميل إسرائيلي.عند هذا الحد وقفت المواقف السياسية اليوم لتتقدم أزمة الإدارات العامة وعصيانها المدني معطوفة على أزمة محروقات قديمة مستجدة برفع نسبة الجعالة على أساس الدولار.ومن لاءات الخراطيم أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات و نقابة أصحاب الصهاريج التوجه إلى الإضراب والتصعيد وإلى هذه الأزمات وغيرها فإن أخطرها حالة الإنكار التي يعيشها المسؤولون وانشغالهم بالمناكفات السياسية وبالصيغ الحكومية.وفي البحث عن جنس الملائكة في حكومة تصرف الأعمال أم حكومة تستلم الصلاحيات وتطابق المواصفات.ومع دخول ملف ترسيم الحدود البحرية مرحلة الجمود بانتظار الوسيط الأميركي لتحريك مياهه الراكدة وقبل كاريش عادت العين إلى فيينا مع الرد الأميركي على الرد الإيراني فيما يتعلق بالاتفاق النووي, وذلك بضربة عسكرية في دير الزور وبأمر مباشر من الرئيس جو بايدن.وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي إن الضربات في محافظة دير الزور استهدفت منشآت بنى تحتية تستخدمها مجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في وقت بدأ الجيش الإيراني مناورات لطائراته المسيرة في الأجواء الإيرانية كافة بالإضافة إلى المياه الخليجية وبحر عمان.أما الرد على الرد الأميركي فكان في مجلس الأمن حيث اتهم المندوب الروسي الولايات المتحدة بسرقة النفط السوري. فهل المؤشرات هذه هي لزوم ما قبل التوقيع ؟ أم أنها بداية النهاية؟.=======