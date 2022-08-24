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لبنان

بعدما أطلق النار في مدرسة في المرج... دورية من أمن الدولة توقفه

Lebanon 24
24-08-2022 | 15:17
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أفاد مصدر من المرج لـ"لبنان ٢٤" أن مخفر المصنع استدعى اليوم المدعو ع.ع ليستمع الى اقواله، فتم التواصل مع المدعية العامة التي أمرت أمن الدولة بتوقيفه، فحضرت دورية من امن الدولة الى مخفر المصنع واستلمته والتحقيقات جارية معه بعدما أطلق النار في مدرسة في المرج.
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