حريق في منطقة بحنين - المنية بالقرب من المنازل السكنية

اندلع حريق مساء اليوم في منطقة بحنين - المنية بالقرب من المنازل السكنية فتم اخماده من قبل البلدية والأهالي بواسطة صهاريج المياه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وطالب الأهالي المعنيين بـ ضرورة تأمين كل ما يلزم لإصلاح آليات الدفاع المدني خصوصًا أنها تتعرض للأعطال لتبقى على أتمّ الجاهزية لإخماد أي حريق يحصل.

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