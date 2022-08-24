نصحت جهات لبنانية بعدم دفع البلد إلى المجهول، طمعاً بمؤتمر جديد لإعادة تقاسم السلطة، نظراً لإنشغال أوروبا والعالم بأوضاع مالية وإقتصادية بالغة الصعوبة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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