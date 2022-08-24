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لبنان

عون الى الرابية ليل ٣١ تشرين الأول؟

Lebanon 24
24-08-2022 | 22:27
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كتبت" الديار": في المعلومات وحسب اوساط بعبدا، فان الرئيس عون أبلغ الجميع انه سيغادر قصر بعبدا الى الرابية منتصف ليل ٣١ تشرين الاول ولن يبقى دقيقة واحدة بعد انتهاء ولايته الا اذا طلب منه مجلس النواب ذلك، وسيسلم البلاد الى حكومة تصريف الاعمال الحالية أو الى الحكومة الجديدة في حال تأليفها بعيدا عن كل التسريبات.
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