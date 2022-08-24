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لبنان

الأرقام والدولار الجمركي مع وزير المال اليوم أمام لجنة المال

Lebanon 24
24-08-2022 | 22:44
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من المقرر أن تجتمع لجنة المال والموازنة البرلمانية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم وفق الدعوة الرسمية الموزعة بشأن متابعة درس مشروع قانون الموازنة والموازنات الملحقة.ويأتي إجتماع اللجنة اليوم بعد إنتهاء مهلة الاسبوع الاضافي والأخير التي أعطتها للحكومة من أجل حسم حقيقة أرقام الإيرادات والنفقات وأثر الدولارالجمركي والضريبي على المواطنين ليُبنى على الشيء مقتضاه. وذكرت "نداء الوطن" أن اللجنة ما زالت تنتظر رد الحكومة وأرقامها التي يفترض أن تصل قبيل إجتماعها اليوم. ويقول رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان لـ"نداء الوطن": "لا زلنا بالإنتظار وسنرى ماذا في جعبة وزارة المالية لنبني على الشيء مقتضاه، وكله رهن بما سيقدمه وزير المال اليوم علماً أنه كان من المفروض أن يصلنا قبل الجلسة".وعلى الرغم من المعلومات التي تحدثت عن أن الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي متفقان على ضرورة إنجاز الموازنة في أسرع وقت ممكن، على قاعدة أن المجلس النيابي يستمر في التشريع قبيل الدخول في تحديد مواعيد جلسات إنتخاب رئيس للجمهورية، فإن المواقف المتناقضة والمختلفة لغالبية القوى والكتل النيابية لا تُبشر بإمكانية إنجاز الموازنة قريباً وبالتالي فهذا الأمر ربما سيؤثرعلى إنطلاق تحديد مواعيد جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية.
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