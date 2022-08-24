Advertisement

لبنان

بالدولار... هذه تكلفة الهجرة غير الشرعية بالبحر

Lebanon 24
24-08-2022 | 23:04
A-
A+
Doc-P-983996-637970047265098489.jpg
Doc-P-983996-637970047265098489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب جهاد نافع في الديار:
 
في اقل من اربع وعشرين ساعة، أحبطت عمليتا هجرة غير شرعية من شاطيء العبدة والمنية.


الاولى احبطها الجيش فجر أمس لحظة تجمع حوالي 113 من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية بينهم رجال ونساء وأطفال عند شاطيء العبدة، والثانية أحبطتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في المنية، واوقفت حوالي 30 فلسطينيا لحظة تجهيز مركب غير شرعي، وتم توقيف الجميع واحالتهم الى التحقيق.
Advertisement


قبل هاتين العمليتين انطلق زورق يحمل 65 مواطنا عكاريا من بلدات ببنين والعبدة والقرقف ووادي الجاموس مع عائلاتهم نساء واطفال، ووصلوا الى ايطاليا بظروف صعبة، اثر انقاذهم ونقلهم الى البر.

قضية الهجرة غير الشرعية باتت هاجسا لدى الاوساط كافة في الشمال، وان الكثير من العائلات عمدت على بيع ما يمتلكونه من ذهب او مفروشات او سيارات وغيرها لتسديد المبالغ المتوجبة عليهم للمهربين ، والتي تتراوح عن الشخص الواحد بين 5000 دولار الى 6000 دولار، لخوض مغامرة غير مضمونة العواقب سواء خوض البحر وما تتعرض له المراكب من خطر الغرق، او لدى الدول التي يصلون اليها في اليونان وايطاليا، وقد سبقهم الكثير الذين وضعوا في مخيمات خاصة باللاجئين، ومنهم من تعرض للاذلال.

وكثيرون لفتوا الى ان ما يحصل حاليا من ارتفاع حالات الهجرة بين العائلات، بمعنى ان عائلات بكاملها رجال ونساء واطفال يحاولون الهروب من المجاعة التي تسللت اليهم لم يحصل مثيلا له الا في الحرب العالمية الاولى.

وتاليا فان اللافت ان نسبة المهاجرين غير الشرعيين بمعظمهم هم من ابناء المناطق الفقيرة والمعدمة في عكار واحياء طرابلس والمنية والضنية، ومن المواطنين الفلسطينيين والسوريين، دلالة على ما يعيشه ابناء الشمال من اوضاع مزرية ومن تهميش واهمال وحرمان، وان هؤلاء يكشفون حجم الاهمال الرسمي وحجم تجاهل السلطة والطبقة السياسية لمنطقة تكاد تخلو من مرجعيات ومن قيادات سياسية تهمل مناطقها وليست من اولوياتها وان كل الوعود بتأمين فرص العمل وبالانماء باتت هراء وانتهت بانتهاء الموسم الانتخابي، وتركوا الناس لمصيرهم الموجع ولفقرهم المدقع..
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-08-25
04:00 | 2022-08-25
03:54 | 2022-08-25
03:52 | 2022-08-25
03:30 | 2022-08-25
03:28 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website