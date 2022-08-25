18 قطعة رممها خبراء المتحف البريطاني.. معرض في لندن يروي رحلة النجاة من انفجار المرفأ

كتبت "الشرق الأوسط":

منذ نحو عام سافرت 8 قطع زجاجية أثرية هشمها انفجار مرفأ بيروت إلى لندن، حيث خضعت لعمليات ترميم قام بها خبراء المتحف البريطاني. خلال عام استلقت القطع المتكسرة بين أيدي الخبراء، استسلمت لعمليات لملمة الأجزاء وباحت خلال ذلك الوقت ببعض من أسرارها لهم.

واليوم يفتتح المتحف معرضاً خاصاً بالقطع الثمانية تختلط فيه الصور المتحركة والتسجيلات الصوتية التي تتضافر كلها لتقدم للزائر نظرة على تاريخ تلك القطع وآثار الدمار الذي خرجت منه، والجهود التي بذلت لإعادتها كاملة الشكل. العرض الذي يحمل عنوان «زجاج بيروت المهشم» يقام في قاعة «أساهي شيمبون»، المخصصة للعروض المؤقتة المجانية، حتى 25 تشرين الأول المقبل لتبدأ القطع بعد ذلك رحلة العودة لمقرها في المتحف الأركيولوجي ببيروت. قصة القطع الثمانية هي جزء من حدث هز أركان لبنان، فانفجار مرفأ لبنان في 4 آب 2020 لم يترك ركناً في البلد لم يلمسه بخسارة سواء مادية أو معنوية، ومنها الخسارة المادية للمتحف الأركيولوجي بالجامعة الأميركية في بيروت والذي يقع على بعد 3.2 كيلومتر من المرفأ.

وتعود القطع إلى الحقب الرومانية والإسلامية وكانت ضمن إحدى خزانات العرض بالمتحف ومن شدة الانفجار انخلعت الخزانة من مكانها متسببة في تحطيم محتوياتها الثمينة وتناثرها على الأرضية مختلطة مع زجاج آخر متناثر من النوافذ وأبواب خزانات العرض. 74 قطعة كانت في خزانة العرض تمثل نماذج لصناعة الزجاج من العصور البيزنطية والإسلامية، معظمها تحطم وتناثرت شظاياه، مما جعلها غير قابلة للترميم، وتبقى عدد صغير من القطع عدّها الخبراء قابلة للترميم ثمانية منها نقلت إلى المتحف البريطاني، حيث الأجهزة والخبرات اللازمة لإصلاح وترميم هذه القطع.

بحسب بيان المتحف البريطاني نجحت محاولات الترميم في حفظ 18 قطعة، بالإضافة للقطع الثمانية في لندن ويأمل المرممون في بيروت ولندن أن تنجح محاولات ترميم ولملمة القطع المتناثرة من 46 قطعة أخرى.

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الشروخ جزء من القصة

ولكن عمليات الترميم لن تعيد القطع كاملة ولن تزيل أثر الانفجار، وهو أمر اتفق عليه الخبراء في بيروت ولندن، حيث حرص المرممون على أن تكون القطع في حالة مستقرة مع ترك الندب والشروخ واضحة فهي أصبحت جزءاً من تاريخ كل قطعة، تتحدث ببلاغة لا تستطيعها أي لغة عن حياتها منذ العصور القديمة، وعن كل ما مرت به حتى حطمها الانفجار ليتحول بدوره إلى قصة أخرى تضاف لقصص كثيرة مرت بها.

ولهذا الهدف تم تنسيق الإضاءة في المعرض بشكل يركز على الأضرار التي تركها الانفجار على كل قطعة، ندوب وآثار تحملها كل قطعة مثلما يحمل اللبنانيون آثار الانفجار في داخلهم وتعكس بعرضها عزيمتهم على التعافي وإعادة وصل القطع المتكسرة من حياتهم. رحلة القطع الثمانية بعد الانفجار إلى لندن وحتى عرضها ستكون أهم جانب من العرض، حيث يسافر الزوار على متن التسجيلات الصوتية والمرئية لخوض التجربة مرة أخرى منذ البداية، لحظة الانفجار الهائل الذي بعثر محتويات الخزانة في المتحف ببيروت وحتى تفاصيل عمليات الترميم التي قام بها الخبراء في معامل المتحف البريطاني. يستعين العرض بشهادات صوتية من العاملين في متحف الجامعة الأميركية والمتحف البريطاني، فهم شهود على حياة تلك القطع في وطنها ورحلتها لتعود مرة أخرى.