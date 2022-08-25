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لبنان

آب يودعنا بموجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 38 والذروة في هذه الأيام

Lebanon 24
25-08-2022 | 00:30
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان طقسا صيفيّا اعتياديّا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى مساء يوم الجمعة، بحيث، من المنتظر ان يعاود المنخفض الهنديّ الحار نشاطه فوق شبه الجزيرة العربية اعتباراً من اليوم اي الخميس، فتتراجع قيم الضغط الجوّي فوق دول الخليج وصحراء المملكة السعودية نحو 994hpa، الامر الذي سيمدد الهواء الحار نحو المناطق الشمالية لمدة اسبوع تقريباً، وهذا ما نسميه بموجة حارة، ستشمل الاردن وسوريا والعراق والكويت ولبنان (بقاعاً)، وتركيا وقبرص ومصر... وسوف تبلغ ذروتها بين الاحد ( اواخر آب) والجمعة ( اوائل ايلول) حين تلامس 38 درجة بقاعاً و 40 درجة دمشق 41 درجة في الاردن، و36 درجة في فلسطين، بينما تكون على الخط الساحلي بين 32-33  درجة.

 

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طقس اليوم الخميس مشمس ومعتدل، مع تشكل طبقات للضباب على الجبال الغربية

حالة البحر : متوسط ارتفاع الموج، حرارة المياه 29 درجة

الحرارة على الساحل ليوم الجمعة: 31 نهاراً و 27 ليلاً 

في البقاع: 33 نهاراً و 19 ليلا

على الجبال 1200 متر: 27 نهاراً و 18

على الجبال 2000 متر: 23 نهاراً و  13 ليلا

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كم

الضغط الجوّي: 1010hpa

الرطوبة: 78 %ساحلاً و 55% بقاعاً

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