Advertisement

لبنان

خلافات سياسية تؤخر انجاز الموازنة.. وزارة المال ارسلت الايضاحات وكنعان ينتظر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-08-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-984033-637970112449717105.jpg
Doc-P-984033-637970112449717105.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم ، لمتابعة درس مشروع قانون الموازنة، إلا أن  الأمور يبدو أنها ليست على يرام .وفيما كان من المفترض أن تنهي اللجنة دراسة الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري تمهيدا لاقرارها قبل شهر ايلول، ثمة من يعتبر من النواب أن هناك ثغرة ما تحيط بالدعوات للاجتماع، حيث كان من المفترض أن تعقد اللجنة هذا الأسبوع جلسات متتالية ،الا ان الدعوة وجهت إلى اليوم وهذا يمكن تفسيره في خانة الخلافات السياسية الدائرة . وتجدر الإشارة إلى أن وزير المال يوسف الخليل أعلن قبل يومين ان الوزارة أرسلت الى لجنة المال والموازنة تقديرات الإيرادات والنفقات الفعلية لعام 2022 بناء على طلب اللجنة في الجلسة الأخيرة، وهذا يعني ضرورة تسريع النقاشات والبحث بعيدا عن التسرع تمهيدا لاحالة المشروع الى الهيئة العامة، خاصة وان هناك تقاطعا وتوافقا كاملين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على ضرورة إقرار الموازنة كونها محطة اساسية يحتاجها البلد بعيدا عن الكيديات.

وكان النائب كنعان قال في حديث صحافي صباح اليوم : "لا زلنا بالإنتظار وسنرى ماذا في جعبة وزارة المالية لنبني على الشيء مقتضاه، وكله رهن بما سيقدمه وزير المال اليوم علماً أنه كان من المفروض أن يصلنا قبل الجلسة".

وكان كنعان أكد بعد الجلسة الأخيرة للجنة أن "المطلوب ميزان جوهرجي لتأمين إستمرارية الدولة ومراعاة إمكانات الناس وحاجاتهم، وأننا نحن "أم الصبي" ومسؤولون عن الشعب وحاجاته".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-08-25
04:00 | 2022-08-25
03:54 | 2022-08-25
03:52 | 2022-08-25
03:30 | 2022-08-25
03:28 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website