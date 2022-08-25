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لبنان

كلمة جديدة لنصرالله؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-08-2022 | 01:15
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رجحت مصادر مطلعة ان تكون هناك إطلالة قريبة للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يتحدث فيها تحديدا عن موضوع ترسيم الحدود واستخراج الغاز في حال كانت الاجواء ايجابية ام سلبية.

وتعتقد المصادر ان نصرالله يرغب بأن يعيد تكرار تحذيراته وتهديداته في حال استمر غياب الجواب الرسمي الاسرائيلي الذي سينقله الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت، لان الحزب ليس في وارد الذهاب الى تصعيد عسكري بشكل مفاجئ قبل القيام بتحذير اخير.

وترى المصادر انه في حال كانت الأجواء ايجابية، كما هو مرجح، فإن نصرالله سيتحدث عن المسار المقبل ونظرة الحزب اليه ويضع حدا لفرضية التصعيد العسكري او الامني.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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