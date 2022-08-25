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لبنان

تقارب "الكتائب" و"القوات" إلى أيلول

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-08-2022 | 01:45
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تفيد المعلومات المتقاطعة بين "معراب" و"الصيفي" أن التقارب بين حزبي "الكتائب اللبنانية" و"القوات اللبنانية" قد أصبح على قاب قوسين أو أدنى، وقد يُترجم على الأرجح في أيلول، أي عشية توحيد المواقف المعارضة حيال الإستحقاق الرئاسي

وفي المعلومات أن رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل يفكرّ جدّيًا في تلبية دعوة "القوات" للمشاركة في قداس شهداء "القوات" على رأس وفد حزبي كبير. وستكون هذه الخطوة تتويجًا لمسار تفاوضي طويل قام به كل من النائبين جورج عدوان وسليم الصايغ

يُذكر أن النائب غسان حاصباني شارك أمس الأول في الإحتفال الذي أقامه حزب "الكتائب" في الأشرفية في الذكرى الأربعين لإنتخاب الشيخ بشير الجميل رئيسًا للجمهورية

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المصدر: لبنان 24

لبنان

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