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لبنان

حزب بارز: البيئة الشعبية لم تقتنع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-08-2022 | 02:45
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يعاني حزب سياسي بارز من صعوبة حقيقية في اقناع قاعدته الشعبية بالقيام بتحوّل سياسي وتبديل جزء من الخطاب السياسي، وهذا الامر يظهر  جليا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من حصول جلسات حزبية لهذا الغرض.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن قيام هذا الحزب بإستدارة سياسية في بعض العناوين الحيوية التي تصدرت المشهد العام خلال السنوات الماضية لم يلقَ تجاوبا كاملا لدى جمهوره الواسع.

وترى المصادر أن محاولات اعلامية وتنظيمية وسياسية تحصل من اجل الحصول على نتيجة مرضية داخل البيئة الحاضنة وبهدف اقناع الجمهور بأن الثوابت السياسية لم تتبدل بالرغم من تبدل بعض التحالفات.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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