مكتب النائب كنعان يوضح: لم نتسلم ايضاحات وزارة المال رسميا

وردنا من المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان التوضيح الآتي:

ورد على موقع Lebanon 24 خبر بعنوان "خلافات سياسية تؤخر انجاز الموازنة…وزارة المال ارسلت الايضاحات وكنعان ينتظر".

وفي هذا الاطار، يهمنا تأكيد الآتي:

١- إن لجنة المال والموازنة لم تتسلّم بشكل رسمي حتى اللحظة ايضاحات وزارة المال للاطلاع عليها ومناقشتها من قبل النواب وفق الأصول.

٢- إن مدير عام المالية جورج معراوي تواصل بعد ظهر امس مع النائب كنعان ليبلغه الانتهاء من اعداد الايضاحات المطلوبة لاحالتها. وقد تسلّم كنعان عبر الواتساب نسخة من كتاب وزير المال، المؤرخ ب٢٤ آب، في نهاية يوم امس، وهو يفترض ان يصل اليوم وفق الأصول. وبالتالي، لم يكن من امكان لعقد جلسات متتالية للجنة من دون الايضاحات البنيوية المطلوبة والمذكورة بكتاب الوزير، لأن مشروع موازنة ٢٠٢٢ كان مبنيا على اساس دولار جمركي وضريبي ٢٠ الف ليرة، وهو ما لا يستند الى واقع قانوني واقتصادي صحيح.

٣- ان لجنة المال حريصة كعادتها على القيام بدورها الرقابي والتشريعي كاملا، بعيداً من السياسية، وبسرعة وبلا تسرّع، وفق معادلة تأمين حقوق الناس، ومراعاة قدرات الدولة ومتطلباتها، مع تأكيد ضرورة ان تكون ارقام الموازنة واقعية وفعلية، وغير وهمية.

فاقتضى التوضيح.