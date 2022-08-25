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لبنان

وزير البيئة تابع موضوع تفريغ مياه آسنة في بحيرة القرعون

Lebanon 24
25-08-2022 | 02:15
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تابع وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين موضوع تسرب وتفريغ مياه آسنة في بحيرة القرعون، وعلى أثره كلّف رئيس مصلحة الدوائر الاقليمية والضابطة البيئية جورج عقل التحقيق بالموضوع بالتعاون والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وعلى ضوء المستجدات ستقوم وزارة البيئة باتخاذ كافة الاجراءات الرادعة، خاصة ان وزارة البيئة تولي مكافحة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون اولوية قصوى وتعمل بالتنسيق مع الادارات المعنية والمنظمات الدولية على احياء وإطلاق المشاريع المرتبطة بالقانون ٦٣ (٢٠١٦) من أجل رفع التلوث عن النهر والبحيرة.
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