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لبنان

تلاعب في فواتير المستشفيات.. وارسلان يطلق صرخة

Lebanon 24
25-08-2022 | 02:23
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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" وكتب: "يظهر في الفترة الأخيرة تلاعب كبير في فواتير بعض المستشفيات، فعدا عن قيمتها والغلاء الحاصل في الأسعار تتعمّد تحصيل مبالغ عشوائية من المواطنين مستغلّة غياب عمل الجهات الرقابية المختصّة".
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وأضاف: "إنّ ترك المواطنين رهائن لدى مافيات بعض المستشفيات في ظلّ أزمة القطاع الصحي والإستشفائي والإستهتار بكرامة اللبنانيين أمر مرفوض".
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