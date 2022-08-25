تلاعب في فواتير المستشفيات.. وارسلان يطلق صرخة

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" وكتب: "يظهر في الفترة الأخيرة تلاعب كبير في فواتير بعض المستشفيات، فعدا عن قيمتها والغلاء الحاصل في الأسعار تتعمّد تحصيل مبالغ عشوائية من المواطنين مستغلّة غياب عمل الجهات الرقابية المختصّة".وأضاف: "إنّ ترك المواطنين رهائن لدى مافيات بعض المستشفيات في ظلّ أزمة القطاع الصحي والإستشفائي والإستهتار بكرامة اللبنانيين أمر مرفوض".