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لبنان

سجناء لبنان بلا مواد غذائية قريباً؟

Lebanon 24
25-08-2022 | 02:40
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وجه مورّدو المواد الغذائية لصالح سجون رومية ونساء بعبدا وزحلة وطرابلس كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، يتعلق بتأمين الاموال للإستمرار في تسليم المواد الغذائية.
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وجاء في نص الكتاب: "نقدم هذا الكتاب لوضعكم في صورة وضعنا المأسوي بعد تأخر تأمين الأموال اللازمة لتأمين المواد الغذائية لمدة تزيد عن السبعة أشهر وقد وعدنا مرارا وتكرارا بتأمين صرف اموالنا الناتجة عن تأمين المواد الغذائية لإعاشة السجناء، وقد وصلنا الى وضع لم يعد باستطاعتنا تأمين المواد المطلوبة منا وبخاصة في الظروف الصعبة التي يمر فيها وطننا والتغيير المستمر لسعر صرف الليرة. لذلك نطلب من حضرتكم الاسراع في تأمين الأموال اللازمة لتأمين المواد الغذائية لإعاشة السجناء حتى لا نضطر للتوقف عن تسليمكم ايا من المواد الغذائية، بدءا من الأول من شهر أيلول المقبل كوننا لم نعد نستطيع احتمال توقفكم عن تسديد ثمنها".

الموردون هم: " شركة ديراني غروب" ، "مؤسسة مرسال زخيا الدويهي" ، "شركة عبدالله غروب"، "مؤسسة انطوان بدوي اسكندر"، "مؤسسة برنار الحايك للتجارة والتعهدات"، "مؤسسة هنيدة الياس اسكندر".
المصدر: الوكالة الوطنية
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