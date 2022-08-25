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لبنان

عقيص: هذه سابقة دستورية

Lebanon 24
25-08-2022 | 02:46
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لفت النائب جورج عقيص إلى أن "هناك اجتهادات كثيرة بما خص الفراغ الرئاسي في ظلّ حكومة تصريف أعمال ورئيس حكومة مكلّف غير قادر على التأليف"، كاشفاً أن "هذه سابقة دستورية".     

وشدّد عقيص في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، على أن "الدستور حدّد مسألة من يتسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال حصول الفراغ"، لافتًا إلى أنّ "الامتعاض المسيحي يجب أن ينصب على كلّ من يساهم في انتاج هذا الفراغ". 
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واعتبر أن "الانقسام السياسي عمودي والظروف السياسية مأسوية لا تسمح بانتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية ولا تسمح للرئيس المكلف وبالتالي نحن أمام واقع شديد الخطورة".    

أضاف: "نحن من دعاة انتاج الحلول داخلياً من خلال دعوة قوى المعارضة للاتفاق على اسم لرئاسة الجمهورية لنتخلص من محنة تأثير التطورات الإقليمية والخارجية ومن محنة الوصول إلى الفراغَيْن".     

وأشار عقيص إلى أنّه "أمر طبيعيّ أن يكون مرشح "القوّات" سمير جعجع"، لافتاً إلى أن "التكتل يترك له أن يقدر ظروف المعركة".
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