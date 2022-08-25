Advertisement

لبنان

أزعجه صوت طفله فكبّله وعنّفه... تفاصيل "تقشعر لها الأبدان"! (صور)

Lebanon 24
25-08-2022 | 02:44
A-
A+
Doc-P-984060-637970177793875060.jpg
Doc-P-984060-637970177793875060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قوى الأمن الداخلي، البيان التالي: 
 

بتاريخ 21-8-2022، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهِرُ طفلًا لا يتجاوز عمره السّنة، وهو مكبّل اليدين والرجلين ومكمّم الفم بشريط لاصق.

 على الفور، أعطيت الأوامر للعمل على كشف ملابسات القضية.

 
Advertisement

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى تحديد هوية الطفل وهو من الجنسية السورية عمره /8/ أشهر، مقيم مع ذويه في بلدة مدوخا / قضاء راشيا، وتم الاشتباه بتعرّضه للتعنيف من قبل والده، ويدعى:

 
  •  ع. ع. ن. (مواليد عام 1992، سوري)
  •  

بالتاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيف الأخير داخل منزله في البلدة المذكورة.

 

 بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتكبيل ابنه وكمّ فمه بشريط لاصق بسبب انزعاجه من صوته، وادّعت زوجته ضده بجرم تعنيف ابنه، وتعنيفها بالضرب لمرّات عدّة.

 

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:34 | 2022-08-25
05:30 | 2022-08-25
06:53 | 2022-08-25
07:54 | 2022-08-25
07:51 | 2022-08-25
07:49 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website